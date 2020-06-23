Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 2020-MSÜ sınav sonuçları içn gün sayan askeri öğrenci adayları, ÖSYM'den gelen duyurulara odaklandı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MSÜ sınav sonuçları, sınava giren vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen gençlerin sorguladığı 2020-MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM'nün değerlendirmesinin ardından açıklanacak. İşte, MSÜ sınav sonuç açıklanma tarihi...
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) tamamlandı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuç açıklama tarihi belli oldu.
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SONUÇLAR O TARİHTE
ÖSYM takvimine göre sınavın sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak.
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CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.