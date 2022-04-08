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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti

#MSÜ#ÖSYM#Seoanasayfa

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2022-MSÜ sınavına ilişkin sonuç açıklama tarihi, söz konusu sınavda ter döken subay ve astsubay adayları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geçtiğimiz günlerde yapıldı. Gözler şimdi, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, ÖSYM'nin duyurduğu sonuç açıklama tarihi...

2/32022 MSÜ OTURUMU GERİDE KALDI

2022 MSÜ OTURUMU GERİDE KALDI

MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki merkezlerde düzenlendi. 165 dakika süren sınav ardından ÖSYM, MSÜ soruları ve cevap anahtarını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

3/3ÖSYM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK

ÖSYM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

 

 

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#MSÜ#ÖSYM#Seoanasayfa