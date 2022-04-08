MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti

ÖSYM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.



Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



