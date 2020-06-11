MSÜ sınavında maske takmak zorunlu mu? ÖSYM MSÜ sınavında alınan önlemleri duyurdu
MSÜ sınavında maske takma zorunluluğu olup olmadığı, söz konusu sınava günler kala adayların gündemine geldi. Corona virüsü önlemleri kapsamında gerçekleşecek olan sınavda alınan önlemler ve tedbirler ÖSYM tarafından açıklandı. 14 Haziran Pazar günü saat 10.00'da yapılacak olan 2020 MSÜ sınavında adaylara maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. Peki, MSÜ sınavında maske takmak zorunlu mu, maske çıkarmak serbest mi?
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için geri sayım devam ediyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan sınavda 120 soru için adaylara 135 dakika süre verilecek. 2020 MSÜ sınavından önce salon binaları dezenfekte edilecek. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra adaylar, sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler.
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MSÜ'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri animasyon filmle anlattı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, MSÜ'ye girecek adaylar için hazırlanan bilgilendirici animasyon filmini Twitter'dan paylaştı.
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Buna göre, sınav binaları sınav öncesi detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.
Bina girişinde el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.
Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler.
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EN FAZLA BİR YAKINLA SINAVA GELİNMESİ ÇAĞRISI
Videoda, adaylardan bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınları ile gelmeleri istendi.
Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunması uyarısı yapılan videoda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.
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ÖSYM’den MSÜ sınavı için animasyon filmi
ÖSYM, 2020 MSÜ için alınan önlemlere ilişkin animasyon filmi hazırladı.