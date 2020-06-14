MSÜ sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanır? Gözler MSÜ 2020 sorularında!
MSÜ sınavı soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020 yılında 14 Haziran’da yapılıyor. 135 dakika sürecek olan sınavın ardından adaylar her yıl sonuçları heyecanla bekliyorlar. Adaylar sonuçlar açıklanana kadar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. İşte detaylar...
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MSÜ sınav soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. MSÜ soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020 yılında 14 Haziran’da saat 10:15’te başladı. Sonuçlar 7 Temmuz’da açıklanacak. Sınav giren adaylar sonuçlar açıklanana kadar tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. Geçtiğimiz yıl sınav soruları ve cevapları aynı gün içerisinde açıklanmıştı.
MSÜ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? MSÜ sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, “07 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçıklarına,sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren erişilebilir.” denilmişti.
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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.