MSÜ sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanır? Gözler MSÜ 2020 sorularında!

MSÜ sınav soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. MSÜ soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020 yılında 14 Haziran’da saat 10:15’te başladı. Sonuçlar 7 Temmuz’da açıklanacak. Sınav giren adaylar sonuçlar açıklanana kadar tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. Geçtiğimiz yıl sınav soruları ve cevapları aynı gün içerisinde açıklanmıştı.



MSÜ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, “07 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçıklarına,sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren erişilebilir.” denilmişti.