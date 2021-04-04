MSÜ sınavı soruları cevapları ne zaman açıklanır? Gözler MSÜ 2021 cevap anahtarında
MSÜ sınav soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında yapıldı. Adaylar 4 Nisan’da sınava giriyorlar. MSÜ sınavı 2021 yılında saat 10:15’te başlayacak ve 135 dakika boyunca devam edecek. Peki, MSÜ soruları ve cevapları ne zaman açıklanır?
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1
MSÜ sınavı 2021 yılında 4 Nisan tarihinde düzenleniyor. Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen öğrenciler her yıl sınava yoğun ilgi gösteriyorlar. Başvuru yapan adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. MSÜ sınavı soruları ve cevapları ile ilgili her yıl ÖSYM tarafından açıklama yapılıyor. 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının soruları ve cevapları aynı gün saat 14.00’ten itibaren erişime açılmıştı.
2
MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MSÜ 2021 sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının soruları ve cevapları aynı gün saat 14.00’ten itibaren erişime açılmıştı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebildiler.
3
DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
4
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
5
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.