MSÜ saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MSÜ kaç dakika sürecek? İşte MSÜ sınav süresi ve saati hakkında bilgiler

MSÜ 2022 sınavı 27 Mart Pazar günü (bugün) yapılıyor. Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 165 dakikadır. MSÜ sınavı 13.00'de tamamlanmış olacak.
MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.