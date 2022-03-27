Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSÜ saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MSÜ kaç dakika sürecek? İşte MSÜ sınav süresi ve saati hakkında bilgiler

#MSÜ#MSÜ Saat Kaçta#MSÜ Sınavı

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) 2022 sınavı bugün gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar, MSÜ sınav süresi ve saatine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki, MSÜ saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MSÜ kaç dakika sürecek? İşte MSÜ sınav süresi ve saati hakkında bilgiler

1/3MSÜ saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek MSÜ kaç dakika sürecek İşte MSÜ sınav süresi ve saati hakkında bilgiler

MSÜ 2022 sınavı 27 Mart Pazar günü (bugün) yapılıyor. Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2/3MSÜ saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek MSÜ kaç dakika sürecek İşte MSÜ sınav süresi ve saati hakkında bilgiler

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 165 dakikadır. MSÜ sınavı 13.00'de tamamlanmış olacak.

3/3MSÜ saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek MSÜ kaç dakika sürecek İşte MSÜ sınav süresi ve saati hakkında bilgiler

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSÜ#MSÜ Saat Kaçta#MSÜ Sınavı