MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak kaç dakika sürecek? İşte MSÜ sınav saati ve süresi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için nefesler tutuldu. 2021 yılından gerçekleştirilecek yeni sınav ile Milli Savunma Üniversitesi’ne katılacak olan adaylar belirlenmiş olacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.