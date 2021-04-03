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Haber Giriş: 03 Nisan 2021 - 09:39 | 

MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak kaç dakika sürecek? İşte MSÜ sınav saati ve süresi

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavının başlamasına kısa bir süre kala gözler sınav saati ve süresine çevrildi. Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak kaç dakika sürecek? İşte MSÜ sınav saati ve süresi...

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için nefesler tutuldu. 2021 yılından gerçekleştirilecek yeni sınav ile Milli Savunma Üniversitesi’ne katılacak olan adaylar belirlenmiş olacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

2ÖSYMDEN SAAT UYARISI GELDİ

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI GELDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 4 Nisan Pazar yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

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ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 4 Nisan Pazar düzenlenecek 2019-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

4SINAVDA GEREKLİ BELGELER

SINAVDA GEREKLİ BELGELER

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

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