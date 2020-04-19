Gündem Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 22:38 , 18 Nisan 2020 - 22:41

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, tercihler ne zaman? MSÜ konuları değişti mi? 2020 MSÜ sınav takvimi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) tarihi corona virüsü önemleri kapsamında ertelendi. Söz konusu sınavın ileri bir tarihe alınmasının ardından, MSÜ tercih tarihleriyle ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı. MSÜ 2020 sınav takviminde yapılan değişiklik kapsamında MSÜ tercih tarihleri de güncellendi. Sınavla ilgili gelen açıklama sonrası, adaylar sınavın müfredatıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, tercihler ne zaman? MSÜ konuları değişti mi? İşte, 2020 MSÜ sınav takvimi ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler...