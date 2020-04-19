MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, tercihler ne zaman? MSÜ konuları değişti mi? 2020 MSÜ sınav takvimi
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) tarihi corona virüsü önemleri kapsamında ertelendi. Söz konusu sınavın ileri bir tarihe alınmasının ardından, MSÜ tercih tarihleriyle ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı. MSÜ 2020 sınav takviminde yapılan değişiklik kapsamında MSÜ tercih tarihleri de güncellendi. Sınavla ilgili gelen açıklama sonrası, adaylar sınavın müfredatıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, tercihler ne zaman? MSÜ konuları değişti mi? İşte, 2020 MSÜ sınav takvimi ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
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MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ hangi tarihe ertelendi? soruları, MSÜ sınav takviminde yapılan değişikliğin ardından, adayların yanıt aradığı konulardan oldu. Normal zamanda mart ayında yapılması planlanan MSÜ sınavının ileri bir tarihe alınması sonrası MSÜ müfredatı ve MSÜ'de hangi konulardan soru geleceği gündeme geldi. Peki, MSÜ konuları değişti mi? MSÜ 2020 hangi konulardan soru gelecek? İşte, sınavla ilgili ayrıntılar...
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MSÜ 2020 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından güncellenen takvime göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde organize edilecek.
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MSÜ TERCİHLERİ ERTELENDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." açıklamasını yaptı.
13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2020 MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.
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MSB'nin açıklaması şöyle:
Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.
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SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.
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SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MSÜ sınav giriş yerlerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça ve ÖSYM'den açıklama gelmesi durumunda, tüm detayları haberimizde aktaracağız.
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MSÜ MÜFREDATI DEĞİŞTİ Mİ?
MSÜ müfredatı ile ilgili ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Söz konusu sınavla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.