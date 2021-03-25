MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte MSÜ sınav tarihi
MSÜ sınavı başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında alındı. Peki MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav tarihi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MSÜ sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre MSÜ 2021 yılında nisan ayında yapılacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.
2
MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.
3
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan’da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.