MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte MSÜ sınav tarihi

MSÜ sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre MSÜ 2021 yılında nisan ayında yapılacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.