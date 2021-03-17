MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Gözler MSÜ 2021 sınav giriş yerlerine çevrildi
MSÜ başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihlerini beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde MSÜ başvurularını yapan adaylar nisan ayında sınava girdiler. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Adayların sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Şimdi gözler MSÜ sınav giriş yerlerine çevrildi. İşte detaylar
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MSÜ sınav yerleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması bekleniyor. Milli Savunma Üniversitesi 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak yapılacak. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. Adaylar, MSÜ sınav giriş belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.
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MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
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MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
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Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.