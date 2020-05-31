MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020 MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?

MSÜ sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan sınavın başvuruları 7 Ocak ve 10 Şubat tarihleri aralığında alınmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav bu yıl 14 Haziran Pazar günü yapılacak. İşte detaylar…



MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2020 yılında 14 Haziran’da yapılacak.