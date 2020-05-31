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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 15:27,

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020 MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?

MSÜ sınavı, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 7 Ocak ve 10 Şubat tarihleri aralığında alındı. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihinin değiştiği açıklanmıştı. İşte 2020 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınavı tarihi…

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MSÜ sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan sınavın başvuruları 7 Ocak ve 10 Şubat tarihleri aralığında alınmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav bu yıl 14 Haziran Pazar günü yapılacak. İşte detaylar…

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ 2020 yılında 14 Haziran’da yapılacak.

2MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI
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MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınava yakın bir tarihte giriş belgesinin açıklanması bekleniliyor. Adaylar bu belge ile nerede sınava gireceklerini öğrenebilecekler.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 7 Temmuz’da açıklanacak.

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