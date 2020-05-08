MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020 MSÜ sınav bilgileri
Ertelenen ve tarih belirsizliği süren sınavlar arasında yer alan MSÜ sınavı için detaylar belli oldu. Maske ve dezenfektan ile girilecek olan MSÜ sınavı için tarih detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından netlik kazandı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak ve sınav öncesi nelere dikkat edilecek? İşte, MSÜ sınavı hakkında bazı bilgiler
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MSÜ sınavı öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve sınavın ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Sınav öncesinde öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılabileceğini belirten Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, isteyen adayların kendileri de dezenfektan veya kolonya ile sınava girilebileceğini ifade etti. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Sınava dair detaylar şu şekilde;
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MSÜ SORULARI NASIL OLACAK?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda (MSÜ) adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı.
İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan veya kolonya yanlarında getirebilecek. Okul bahçesine adaylar ve görevliler dışında kimse alınmayacak. Prof. Dr. Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. YKS’nin her oturumunda ve MSÜ’de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim."
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MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
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- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.