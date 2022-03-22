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MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ 2022 sınav giriş belgesi alma ekranı

#MSÜ#Msü 2022#Msü Sınav Giriş Belgesi

MSÜ sınavı her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. 17 Mart tarihinde yapılan duyuruda MSÜ sınav giriş belgesinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

1/3MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta MSÜ 2022 sınav giriş belgesi alma ekranı

MSÜ sınavı 2022 yılında mart ayında yapılacak. MSÜ sınav giriş belgesinin adayların yanında bulunması zorunlu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenler sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kolayca alabiliyorlar. İşte MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınava dair merak edilenler

2/3MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

3/3MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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#MSÜ#Msü 2022#Msü Sınav Giriş Belgesi