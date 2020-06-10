MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ 2020 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
MSÜ sınavı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Başvuruların yoğun olduğu sınav bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Haziran’a ertelenmişti. ÖSYM tarafından sınav yerleri de açıklandı. İşte MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı ve detaylar…
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MSÜ sınavı için geri sayım başladı. MSÜ bu yıl 14 Haziran’da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Adayların saat 10:00’dan önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri, ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabiliyorlar.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? MSÜ sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.
MSÜ 2020 yılında 14 Haziran’da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.