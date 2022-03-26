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MSÜ sınavı ne zaman, kaç dakika? 2022 MSÜ sınav bilgileri

#MSÜ#Msü Sınavı#Msü Sınav Süresi

MSÜ sınavı için geri sayım başladı. MSÜ 2022 yılında 27 Mart Pazar günü yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, MSÜ sınavı kaç dakika, saat sürecek? İşte sınav süresi

1/4MSÜ sınavı ne zaman, kaç dakika 2022 MSÜ sınav bilgileri

MSÜ sınavının kaç dakika süreceği, sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınavı pazar günü yapılacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak.

2/4MSÜ sınavı ne zaman, kaç dakika 2022 MSÜ sınav bilgileri

Adaylar belirtilen süre aralığında MSÜ sınav sorularını yanıtlamaya çalışacaklar. Sınav saat 10:15'te başlayacak. 15 dakika öncesinde adayların sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

3/4MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

MSÜ sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

4/4MSÜ SIANV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

MSÜ SIANV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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