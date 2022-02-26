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MSÜ sÄ±navÄ± ne zaman 2022? MSÜ sÄ±nav yerleri ve detaylarÄ±

#Msü#Msü SÄ±nav Tarihi #Msü SÄ±nav Tarihleri

MSÃœ sÄ±navÄ± iÃ§in geri sayÄ±m devam ediyor. MSÃœ sÄ±nav yerleri ve sÄ±nav tarihi iÃ§in adaylarÄ±n sorgulamalarÄ± devam ediyor. Kariyerlerini Milli Savunma Ãœniversitesi eÄŸitimleri sonrasÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri bÃ¼nyesinde devam ettirmek isteyen pek Ã§ok kiÅŸi, bu sÄ±navlara dahil olacak. Peki, MSÃœ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak ve Ã–SYM tarafÄ±ndan MSÃœ sÄ±nav yerleri ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler

1/4MSÃœ sÄ±navÄ± ne zaman 2022 MSÃœ sÄ±nav yerleri ve detaylarÄ±

MSÃœ sÄ±navÄ± tarihi, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¼ndeminde yer almaya devam ediyor. MSÃœ bÃ¼nyesinde eÄŸitim almak iÃ§in baÅŸvurularÄ±nÄ± tamamlayan adaylar, MSÃœ sÄ±nav yerleri sonrasÄ± sÄ±nav giriÅŸ belgelerine eriÅŸim saÄŸlayacaklar. MSÃœ sÄ±nav yerlerine T.C kimlik numarasÄ± bilgisi ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebilecek. Peki, MSÃœ 2022 ne zaman? SÄ±nav yerleri aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±? Ä°ÅŸte MSÃœ sÄ±navÄ±nda son durum...

2/4MSÃœ SINAVI NE ZAMAN

MSÃœ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Ãœniversitesi Askeri Ã–ÄŸrenci Aday Belirleme SÄ±navÄ± iÃ§in 13 Ocak'ta baÅŸlayan baÅŸvurular 22 Åžubat'ta sona erdi. Ã–SYMâ€™nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, MSÃœ Askeri Ã–ÄŸrenci Aday Belirleme SÄ±navÄ± 27 Mart 2022 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 10.15'te tÃ¼m il merkezlerinde yapÄ±lacak. SÄ±nav sÃ¼resi 165 dakika olacak.

3/4MSÃœ SINAV YERLERÄ° AÃ‡IKLANDI MI

MSÃœ SINAV YERLERÄ° AÃ‡IKLANDI MI?

SÄ±nav tarihine kÄ±sa bir sÃ¼re kalan MSÃœ'nÃ¼n sÄ±nav giriÅŸ belgeleri henÃ¼z eriÅŸime aÃ§Ä±lmadÄ±. Daha Ã¶nceki sÄ±navlar baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 2022 MSÃœ giriÅŸ belgelerinin, sÄ±navdan ortalama 1 hafta Ã¶nce aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor. SÄ±nav yerlerinin 18-21 Mart tarihleri arasÄ±nda eriÅŸime aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.Â

4/4MSÃœ SINAVI NASIL DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK

MSÃœ SINAVI NASIL DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK?

Adaylar, sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± optik okumaya elveriÅŸli cevap kÃ¢ÄŸÄ±tlarÄ±na iÅŸaretleyecekler, cevap kÃ¢ÄŸÄ±tlarÄ± Ã–SYMâ€™de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamÄ±nda deÄŸerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirmeye alÄ±nacaktÄ±r. AdaylarÄ±n, alt testlerin her biri iÃ§in birer standart puanÄ± hesaplanacaktÄ±r. Standart puanlarÄ±n hesaplanmasÄ±nda ÅŸu yol izlenecektir:

- Her adayÄ±n, testlere verdiÄŸi doÄŸru ve yanlÄ±ÅŸ cevaplarÄ±n sayÄ±sÄ± belirlenecektir. DoÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri Ã§Ä±karÄ±larak adayÄ±n ilgili alt testten almÄ±ÅŸ olduÄŸu ham puan bulunacaktÄ±r.

- TÃ¼m adaylarÄ±n ilgili testten aldÄ±klarÄ± ham puanlar kullanÄ±larak o testin ortalama ve standart sapmasÄ± bulunacaktÄ±r. Bu ortalama ve standart sapma kullanÄ±larak tÃ¼m adaylar iÃ§in ortalamasÄ± 50, standart sapmasÄ± 10 olan standart puanlar hesaplanacaktÄ±r.

- Hesaplanan standart puanlar ve aÅŸaÄŸÄ±daki Tabloâ€™daki aÄŸÄ±rlÄ±klar kullanÄ±larak adaylarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puanlarÄ± hesaplanacaktÄ±r. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puanlarÄ±nÄ±n hesaplanabilmesi iÃ§in adaylarÄ±n Temel Matematik veya TÃ¼rkÃ§e testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekir. YalnÄ±zca bu koÅŸullarÄ± saÄŸlayan adaylar iÃ§in aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puanlar hesaplanacaktÄ±r.

- AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puanlar kendi iÃ§inde en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ 100, en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 500 olan puanlara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek adaylarÄ±n MSÃœ-SAYISAL (SA), MSÃœ-EÅžÄ°T AÄžIRLIK (EA), MSÃœ-SÃ–ZEL (SÃ–), MSÃœ-GENEL (GN) puanlarÄ± oluÅŸturulacaktÄ±r. OrtaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda, Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklÄ± mÃ¼fredat ile alan Ã¶ÄŸrenciler (Ä°mam Hatip OkullarÄ± Ã¶ÄŸrencileri/mezunlarÄ± hariÃ§), Sosyal Bilimler alanÄ±nda yer alan Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi sorularÄ±ndan muaf tutulacaktÄ±r. Bu Ã¶ÄŸrenciler, Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi sorularÄ± yerine Felsefe alanÄ±ndaki ilave 5 soruyu cevaplandÄ±racaklardÄ±r. Bu doÄŸrultuda; Sosyal Bilimler alanÄ±nda toplam 25 soru bulunacaktÄ±r. Cevap kÃ¢ÄŸÄ±dÄ±nda bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanÄ± bulunacaktÄ±r. TÃ¼m adaylar, ilk 15 sorunun tamamÄ±ndan sorumlu olacaklardÄ±r.

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