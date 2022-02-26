MSÃœ SINAVI NASIL DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK?

Adaylar, sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± optik okumaya elveriÅŸli cevap kÃ¢ÄŸÄ±tlarÄ±na iÅŸaretleyecekler, cevap kÃ¢ÄŸÄ±tlarÄ± Ã–SYMâ€™de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamÄ±nda deÄŸerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirmeye alÄ±nacaktÄ±r. AdaylarÄ±n, alt testlerin her biri iÃ§in birer standart puanÄ± hesaplanacaktÄ±r. Standart puanlarÄ±n hesaplanmasÄ±nda ÅŸu yol izlenecektir:



- Her adayÄ±n, testlere verdiÄŸi doÄŸru ve yanlÄ±ÅŸ cevaplarÄ±n sayÄ±sÄ± belirlenecektir. DoÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri Ã§Ä±karÄ±larak adayÄ±n ilgili alt testten almÄ±ÅŸ olduÄŸu ham puan bulunacaktÄ±r.



- TÃ¼m adaylarÄ±n ilgili testten aldÄ±klarÄ± ham puanlar kullanÄ±larak o testin ortalama ve standart sapmasÄ± bulunacaktÄ±r. Bu ortalama ve standart sapma kullanÄ±larak tÃ¼m adaylar iÃ§in ortalamasÄ± 50, standart sapmasÄ± 10 olan standart puanlar hesaplanacaktÄ±r.



- Hesaplanan standart puanlar ve aÅŸaÄŸÄ±daki Tabloâ€™daki aÄŸÄ±rlÄ±klar kullanÄ±larak adaylarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puanlarÄ± hesaplanacaktÄ±r. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puanlarÄ±nÄ±n hesaplanabilmesi iÃ§in adaylarÄ±n Temel Matematik veya TÃ¼rkÃ§e testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekir. YalnÄ±zca bu koÅŸullarÄ± saÄŸlayan adaylar iÃ§in aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puanlar hesaplanacaktÄ±r.



- AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puanlar kendi iÃ§inde en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ 100, en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 500 olan puanlara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek adaylarÄ±n MSÃœ-SAYISAL (SA), MSÃœ-EÅžÄ°T AÄžIRLIK (EA), MSÃœ-SÃ–ZEL (SÃ–), MSÃœ-GENEL (GN) puanlarÄ± oluÅŸturulacaktÄ±r. OrtaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda, Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklÄ± mÃ¼fredat ile alan Ã¶ÄŸrenciler (Ä°mam Hatip OkullarÄ± Ã¶ÄŸrencileri/mezunlarÄ± hariÃ§), Sosyal Bilimler alanÄ±nda yer alan Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi sorularÄ±ndan muaf tutulacaktÄ±r. Bu Ã¶ÄŸrenciler, Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi sorularÄ± yerine Felsefe alanÄ±ndaki ilave 5 soruyu cevaplandÄ±racaklardÄ±r. Bu doÄŸrultuda; Sosyal Bilimler alanÄ±nda toplam 25 soru bulunacaktÄ±r. Cevap kÃ¢ÄŸÄ±dÄ±nda bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanÄ± bulunacaktÄ±r. TÃ¼m adaylar, ilk 15 sorunun tamamÄ±ndan sorumlu olacaklardÄ±r.