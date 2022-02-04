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MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav ve başvuru detayları

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MSÜ sınavı ne zaman sorusu, başvurular devam ederken binlerce adayın gündeminde yer almaya başladı. MSÜ bünyesinde eğitim almak için başvurularını tamamlayan adaylar, söz konusu sınav için ÖSYM'nin belirlediği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2022 MSÜ sınavımda son gelişmeler...

1/3MSÜ sınavı ne zaman 2022 MSÜ sınav ve başvuru detayları

MSÜ 2022 sınav tarihi için adayların sorgulamaları devam ediyor. Kariyerlerini Milli Savunma Üniversitesi eğitimleri sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde devam ettirmek isteyen pek çok kişi, bu sınavlara dahil olacak. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2/3SINAV NE ZAMAN

SINAV NE ZAMAN?

ÖSYM 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurdu.

27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları ise 13 Ocak-09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

3/3ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “ 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu ÖSYM • T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (osym.gov.tr) sitemizde yayınlanmıştır. Adaylarımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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