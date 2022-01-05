MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav tarihi bilgisi

MSÜ sınav ve başvuru tarihi için geri sayım başladı. MSÜ sınavı 2022 yılında mart ayında düzenlenecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenlerin yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. MSÜ başvuruları ocak ayında başlayacak. İşte, MSÜ sınav ve başvuru tarihi detayları