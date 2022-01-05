MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav tarihi bilgisi
MSÜ sınavı 2022, yeni yıla girilmesinin ardından öğrenciler tarafından daha sık araştırılmaya başlandı. Askeri öğrenci alımı kapsamında gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavı her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayımlandı. Bu takvim ile de tarihler belli oldu. MSÜ sınav ücreti de yayımlanacak olan kılavuzla belli olacak. Peki, MSÜ 2022 sınavı ne zaman yapılacak?
MSÜ sınav ve başvuru tarihi için geri sayım başladı. MSÜ sınavı 2022 yılında mart ayında düzenlenecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenlerin yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. MSÜ başvuruları ocak ayında başlayacak. İşte, MSÜ sınav ve başvuru tarihi detayları