MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021 MSÜ) için geri sayım başladı. Yılda bir kez düzenlenen sınavın tarihini kaçırmak istemeyen adaylar, yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, sınavın 2021 etabı için araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...