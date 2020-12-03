MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) girmek isteyen adaylar, yeni yıla sayılı günler kala başvuru takvimini sorgulamaya başladı. TSK bünyesinde görev alarak bir kariyer hedefleyen binlerce genç, 2021 MSÜ için ÖSYM'den ya da Milli Savunma Üniversitesi'nden bir açıklama olup olmadığını araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?
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1
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021 MSÜ) için geri sayım başladı. Yılda bir kez düzenlenen sınavın tarihini kaçırmak istemeyen adaylar, yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, sınavın 2021 etabı için araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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2021 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı.
3
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2021 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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SINAV NASIL YAPILIYOR?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.