MSÜ sınavı kaç dakika, saat sürecek? MSÜ 2022 sınav süresi

MSÜ sınavının kaç dakika süreceği, sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınavı pazar günü yapılacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Adaylar belirtilen süre aralığında MSÜ sınav sorularını yanıtlamaya çalışacaklar. Sınav saat 10:15'te başlayacak. 15 dakika öncesinde adayların sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
MSÜ sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ