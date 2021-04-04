MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ saat kaçta bitecek?

MSÜ sınavı kaç dakika sorusu, sınava giren adayların haricinde yakınlarının da merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. MSÜ saati hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin konuyla ilgili yayımladığı MSÜ sınav süresi bilgilerini gözden geçirmek istiyor. Peki, MSÜ sınavı kaç dakika sürecek ve MSÜ saat kaçta bitecek? İşte, ÖSYM'nin o konu hakkında yayımladığı bazı bilgiler
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1
MSÜ sınav süresi, sınavdan çıkacak olan yakınlarını bekleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek. Peki, ÖSYM'den edinilen bilgilere göre MSÜ kaç dakika sürecek? İşte, MSÜ sınav süresi hakkında detaylı bilgiler
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MSÜ
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav 12.30'a kadar devam edecek. İsteyen adaylar erken çıkabilecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 4 Nisan Pazar yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.