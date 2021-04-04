MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ saat kaçta bitecek?

MSÜ sınav süresi, sınavdan çıkacak olan yakınlarını bekleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek. Peki, ÖSYM'den edinilen bilgilere göre MSÜ kaç dakika sürecek? İşte, MSÜ sınav süresi hakkında detaylı bilgiler