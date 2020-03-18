MSÜ sınavı ertelenecek mi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün yanıtladı
Türkiye’de görülmeye başlayan corona virüsü salgını ardından okullar ertelenmiş, bazı sınavlar için erteleme kararı çıkmıştı. 2020 tarihi yaklaşan MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavının ertelenip ertelenmeyeceği adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medyadan MSÜ sınavıyla ilgili soruları yanıtsız bırakmadı. Peki, Halis Aygün sorulara ne yanıt verdi, MSÜ sınavı ertelenecek mi?
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Ölme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün 'den Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için açıklama geldi. ÖSYM'nin 2020 yılı sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020 MSÜ) 29 Mart 2020’de yapılması planlanıyordu. Ancak corona virüsünden dolayı alınan önlemler “erteleme” beklentilerini doğurdu. Peki MSÜ sınavı ertelenecek mi?
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, bir Twitter kullanıcısının “Sayın başkanım MSÜ sınavına 12 gün kaldı. Sınavın ertelenip, ertelenmediğini ne zaman açıklayacaksınız? Konuya bir açıklık getirir misiniz? Bütün öğrenciler sizi bekliyor.” Sorusuna “ertelenecek” yanıtını verdi. Böylece MSÜ sınavının akıbeti belli oldu.
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Milli Savunma Bakanlığı'nda corona virüs gündemli bir toplantı düzenlendi. Akar açıklamasında "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edilmiştir. Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevlerine, görevli personelle mücbir sebeple konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek" ifadelerini kullandı.