MSÜ sınavı ertelenecek mi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün yanıtladı

Ölme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün 'den Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için açıklama geldi. ÖSYM'nin 2020 yılı sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020 MSÜ) 29 Mart 2020’de yapılması planlanıyordu. Ancak corona virüsünden dolayı alınan önlemler “erteleme” beklentilerini doğurdu. Peki MSÜ sınavı ertelenecek mi?