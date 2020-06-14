MSÜ sınav yorumları 2020! MSÜ sınavı nasıl geçti ve sınav soruları zor muydu?
Sınavdan çıkan öğrencilerin gündeminde yer alan MSÜ sınav yorumları, diğer adayların sınavının iyi mi kötü mü geçtiğini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Harp okullarında eğitim alarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ya da astsubay unvanlarında göreve başlayabilecek olan adaylar, MSÜ sınav yorumları kapsamında diğer adayların bu aşamadan nasıl bir sonuç aldığını öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ sınav yorumları kapsamında adayların sınavı nasıl geçti ve sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MSÜ yorumları, sosyal medya üzerinden pek çok öğrencinin yaptığı paylaşımlarla şekillenmeye başladı. MSÜ yorumları çerçevesinde sınavın kolay mı yoksa zor mu olduğunu değerlendiren on binlerce aday, hangi bölümde zorlandıklarını ve hangi soruların zor olduğunu bu kapsamda araştırmaya başladı. Peki, MSÜ yorumları çerçevesinde sınav için genel kanı ne oldu? MSÜ sınavı zor muydu yoksa kolay mıydı? İşte, o konu hakkında adayların merak ettiği detaylı bilgiler
2
Abone Ol
MSÜ 2020 YORUMLARI
MSÜ 2020 yorumları, saat 12.30 itibariyle bu sayfa üzerinden yayımlanacak.
Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olacak. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacak.
Adayların cevapladıkları soru sayısı şu şekilde olacak;
Türkçe (40 soru)
Sosyal Bilimler Tarih (5 soru) Coğrafya (5 soru) Felsefe (5 soru) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)
Temel Matematik (40 soru)
Fen Bilimleri Fizik (7 soru) Kimya (7 soru) Biyoloji (6 soru)
3
Abone Ol
Sınav süresince adayların; Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Salondaki görevlilere soru sormaları, Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri, Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak olarak kabul edilecek.
4
Abone Ol
Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasak sayılacak.
Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynısı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.