MSÜ sınav yorumları 2020! MSÜ sınavı nasıl geçti ve sınav soruları zor muydu?

MSÜ yorumları, sosyal medya üzerinden pek çok öğrencinin yaptığı paylaşımlarla şekillenmeye başladı. MSÜ yorumları çerçevesinde sınavın kolay mı yoksa zor mu olduğunu değerlendiren on binlerce aday, hangi bölümde zorlandıklarını ve hangi soruların zor olduğunu bu kapsamda araştırmaya başladı. Peki, MSÜ yorumları çerçevesinde sınav için genel kanı ne oldu? MSÜ sınavı zor muydu yoksa kolay mıydı? İşte, o konu hakkında adayların merak ettiği detaylı bilgiler