MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olur? İşte 2021 MSÜ sınav takviminde son gelişmeler

'2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından binlerce askeri öğrenci adayı tarafından sorgulanmaya başladı. Öte yandan sınava başvuru yapan adaylar, bir yandan da sınav giriş belgesine odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...