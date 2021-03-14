MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olur? İşte 2021 MSÜ sınav takviminde son gelişmeler
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi'nce ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından düzenlenecek MSÜ 2021 sınavı için tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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'2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından binlerce askeri öğrenci adayı tarafından sorgulanmaya başladı. Öte yandan sınava başvuru yapan adaylar, bir yandan da sınav giriş belgesine odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Söz konusu sınav için giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2021 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.
Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.