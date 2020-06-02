MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman?
MSÜ 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta soruları ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile yanıt buldu. Sınav bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Haziran tarihine ertelendi. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar.
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MSÜ sınav yeri açıklaması araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 14 Haziran’da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Adayların sınava girerken giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. İşte 2020 MSÜ sınavı ile ilgili detaylar..
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınava yakın bir tarihte giriş belgesinin açıklanması bekleniliyor. Adaylar bu belge ile nerede sınava gireceklerini öğrenebilecekler. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.
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MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MSÜ 2020 yılında 14 Haziran’da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
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MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 7 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz