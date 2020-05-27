MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2020 ne zaman?
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan MSÜ ( Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) için geri sayım başladı. Korona virüsü nedeniyle ertelenen sınava haftalar kala, MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınava hazırlanan adaylar bir yandan da MSÜ 2020 tarihini araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2020 ne zaman? İşte, MSÜ sınav yerleri ve sınav tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler...
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MSÜ ne zaman? sorusu, sınava haftalar kala yanıtı araştırılan konulardan oldu. Milli Savunma Üniversitesine giriş için uygulanacak 2020-MSÜ sınavının tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan MSÜ sınavının haziran ayında uygulanacağını ifade etmişti. Söz konusu sınava günler kala, MSÜ sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklamadığı araştırılmaya başlandı. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MSÜ ne zaman hangi tarihte? İşte, o konuyla ilgili detaylar...
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MSÜ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Haziran tarihinde yapılacak olan MSÜ 2020 sınavının giriş yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu bilgiler kapsamında MSÜ sınav yerlerinin 4 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Detayları haberlerimizde paylaşacağız.
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MSÜ'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.
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MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
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- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
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- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
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- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.