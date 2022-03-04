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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak!

#MSÜ#Milli Savunma Üniversitesi Sınavı#Ösym

MSÜ sınav yerleri için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuruları alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) bu yıl 27 Mart'ta gerçekleşecek. Harp Okulları, ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na girmek için binlerce adayın katılım sağlayacağı 2022 MSÜ sınavı giriş belgeleri, sınavdan önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere erişime açılacak. Peki, MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak, açıklandı mı? İşte, MSÜ giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav yerleri ile ilgili ayrıntılar.

1/5MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022 MSÜ giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak

MSÜ giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM başkanlığınca yapılacak olan 2022 MSÜ başvuruları şubat ayında tamamlandı. ÖSYM tarafından sınav öncesinde MSÜ giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açılacak. Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları sorunlu olacak. Ancak MSÜ sınav yerleri ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

2/5SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI

SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2022 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

3/5SINAVIN UYGULAMASI

SINAVIN UYGULAMASI

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

4/5MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022 MSÜ giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

5/5MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022 MSÜ giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracak ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır. Sınavın cevaplama süresi, salon başkanının “Sınav başlamıştır.” dediği andan itibaren hesaplanacaktır.

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#MSÜ#Milli Savunma Üniversitesi Sınavı#Ösym