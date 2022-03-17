MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MSÜ sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM’de

MSÜ sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. MSÜ sınavı 2022 yılında 27 Mart 2022 Pazar günü merkezi olarak düzenlenecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Adayların MSÜ sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada MSÜ sınav yerleri ile ilgili bilgi verildi. İşte detaylar
MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.