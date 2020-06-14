MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçlar için ÖSYM tarih verdi!

MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. MSÜ sonuçları ile birlikte sonraki aşamaya geçecek olan yüz binlerce öğrenci, harp okulları için açılan mülakatlara giriş yapabilecek. MSÜ sonuçları, YKS sonuçları ile birlikte değerlendirilerek sonraki aşama için ortalama puan oluşturacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamayacak.



Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olacak.



MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 7 Temmuz tarihinde duyurulacak.Sınavda bu kurallara uymayanların ise sonuçları iptal edilebilecek;