MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçlar için ÖSYM tarih verdi!
Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılım gösterdiği MSÜ sınavı için sonuçlar, ÖSYM tarafından açıklanacak. MSÜ sonuçları açıklamasının ardından adaylar sonraki aşamaya geçiş yapacak. İkinci seçim aşamalarına başvuru olarak değerlendirilecek olan sürecin ardından seçim aşamaları ve yerleştirme süreci tamamlanacak. Peki, hepsinin başlangıcı olarak nitelendirilen MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçları hakkında ÖSYM'den alınan detaylı bilgiler
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MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. MSÜ sonuçları ile birlikte sonraki aşamaya geçecek olan yüz binlerce öğrenci, harp okulları için açılan mülakatlara giriş yapabilecek. MSÜ sonuçları, YKS sonuçları ile birlikte değerlendirilerek sonraki aşama için ortalama puan oluşturacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamayacak.
Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olacak.
MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 7 Temmuz tarihinde duyurulacak.Sınavda bu kurallara uymayanların ise sonuçları iptal edilebilecek;
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Sınav süresince adayların; Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Salondaki görevlilere soru sormaları, Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmayadevam etmeleri, Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.