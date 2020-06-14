MSÜ sınav sonuçları için tarih açıklaması ÖSYM'den geldi!
Harp Akademilerinde eğitim görmenin öncelikli koşulu olan MSÜ sınav sonuçları, sınava girip çıkan on binlerce gencin araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM tarafından değerlendirilme süreci gerçekleştirilecek olan MSÜ sınav sonuçları, herhangi bir aksaklık olmaması halinde beklenen tarihte erişime açılacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler dahil dahilinde MSÜ sınav sonuçları hakkında detaylar
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MSÜ sonuçları için yaklaşık 1 aylık geri sayım bugün başladı. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılım gösterdiği MSÜ sınavı için sonuçlar, ÖSYM tarafından açıklanacak. MSÜ sonuçları açıklamasının ardından adaylar sonraki aşamaya geçiş yapacak. İkinci seçim aşamalarına başvuru olarak değerlendirilecek olan sürecin ardından seçim aşamaları ve yerleştirme süreci tamamlanacak. Peki, hepsinin başlangıcı olarak nitelendirilen MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçları hakkında ÖSYM'den alınan detaylı bilgiler
2020 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. MSÜ sonuçları ile birlikte sonraki aşamaya geçecek olan yüz binlerce öğrenci, harp okulları için açılan mülakatlara giriş yapabilecek. MSÜ sonuçları, YKS sonuçları ile birlikte değerlendirilerek sonraki aşama için ortalama puan oluşturacak.
MSÜ sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamayacak.
Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olacak.
MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 7 Temmuz tarihinde duyurulacak.
Sınavda bu kurallara uymayanların ise sonuçları iptal edilebilecek;
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Sınav süresince adayların; Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Salondaki görevlilere soru sormaları, Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmayadevam etmeleri, Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
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ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretininyatırılması, sonuçlara itiraz vb. konulardaki sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylaraduyurulacaktır.
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Sınav görevlilerince ÖSYM’ye, tutanak veya raporla sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan istatistikselkopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları tespit edilen adaylarınsınav sonuçları iptal edilir.
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Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.