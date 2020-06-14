MSÜ sınav sonuçları için tarih açıklaması ÖSYM'den geldi!

MSÜ sonuçları için yaklaşık 1 aylık geri sayım bugün başladı. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılım gösterdiği MSÜ sınavı için sonuçlar, ÖSYM tarafından açıklanacak. MSÜ sonuçları açıklamasının ardından adaylar sonraki aşamaya geçiş yapacak. İkinci seçim aşamalarına başvuru olarak değerlendirilecek olan sürecin ardından seçim aşamaları ve yerleştirme süreci tamamlanacak. Peki, hepsinin başlangıcı olarak nitelendirilen MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçları hakkında ÖSYM'den alınan detaylı bilgiler



2020 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. MSÜ sonuçları ile birlikte sonraki aşamaya geçecek olan yüz binlerce öğrenci, harp okulları için açılan mülakatlara giriş yapabilecek. MSÜ sonuçları, YKS sonuçları ile birlikte değerlendirilerek sonraki aşama için ortalama puan oluşturacak.



MSÜ sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamayacak.



Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olacak.



MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 7 Temmuz tarihinde duyurulacak.



Sınavda bu kurallara uymayanların ise sonuçları iptal edilebilecek;