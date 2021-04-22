MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ sınav sonuçları için açıklama yapan ÖSYM, sorgulama ekranını erişime açtı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Sınav 2021 yılında 4 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar yayımlandı İşte, ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ sınav sonuçları detayları