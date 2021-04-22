MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ sonuçları ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı MSÜ sınavı sonrası değerlendirme işlemlerini yapan ÖSYM ilk etapta sınav sorularını erişime açtı. 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde başvuruları alınan MSÜ sınavının sonuçları ise beklenen tarihinden 7 gün önce erişimi açılmış oldu. İşte, MSÜ sınav sonuçları ekranı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MSÜ sınav sonuçları için açıklama yapan ÖSYM, sorgulama ekranını erişime açtı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Sınav 2021 yılında 4 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar yayımlandı İşte, ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ sınav sonuçları detayları
2
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 22.04.2021 tarihine erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.