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MSÜ SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2022 sınav sonuçlarında son durum

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MSÜ sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. MSÜ sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi sıra sonuç açıklamasına geldi. ÖSYM, MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1/4MSÜ SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ 2022 sınav sonuçlarında son durum

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar 14 Nisan tarihinin gelmesinin ardından araştırmalarını hızlandırdılar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin 14 Nisan olduğu duyurulmuştu. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanabilecek. İşte MSÜ sınav sonuçlarında son durum

2/4MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından alınan puanlar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından sorgulanabilecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

3/4MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

4/4MSÜ SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ 2022 sınav sonuçlarında son durum

2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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