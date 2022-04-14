MSÜ SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2022 sınav sonuçlarında son durum

MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar 14 Nisan tarihinin gelmesinin ardından araştırmalarını hızlandırdılar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin 14 Nisan olduğu duyurulmuştu. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanabilecek. İşte MSÜ sınav sonuçlarında son durum
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından alınan puanlar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından sorgulanabilecek.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.