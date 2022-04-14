MSÜ SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2022 sınav sonuçlarında son durum

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından alınan puanlar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından sorgulanabilecek.



ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.