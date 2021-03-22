MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte 2021 MSÜ sınav takvimi
'2021 MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?' sorusunun yanıtı, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından binlerce askeri öğrenci adayı tarafından sorgulanmaya başladı. Öte yandan sınava başvuru yapan adaylar, bir yandan da sınav tarihine odaklandı. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
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2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi'nce ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından düzenlenecek MSÜ 2021 sınavı için tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Söz konusu sınav için giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2021 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.
Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.