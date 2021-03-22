MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte 2021 MSÜ sınav takvimi

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.



