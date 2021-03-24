MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ sınav yerleri için gözler ÖSYM'de
MSÜ sınav giriş belgesi için gözler artık ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. 27 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan ve binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvime göre 4 Nisan'da yapılacak. Askeri üniversite hedefleyen adayların katılacağı sınavın giriş yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yayınlanacak. Adaylar 2021 MSÜ sınav giriş belgesini T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile öğrenecekler. İşte binlerce adayın merak ettiği MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.
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MSÜ sınav giriş belgesi yerlerinin ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınava günler kala sınav yerleri için adayların beklentisi arttı. MSÜ sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihle ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sınav yerlerinin bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.
Söz konusu sınav için giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2021 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
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Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
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MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
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- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.