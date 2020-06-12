MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? 2020 MSÜ sınav yeri sorgulama
MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2020 MSÜ sınavına saatler kaldı. 14 Haziran pazar günü gerçekleşecek olan söz konusu sınavda, adaylar MSÜ sınav giriş belgesi olmadan sınav binalarına alınmayacak. MSÜ sınav yerleri ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenci TC kimlik numarası ve şifresi girilerek sorgulanacak. Sınava girecek adayların belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmesi gerekecek. İşte, ayrıntılar...
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) binlerce adayın katılımı ile bu hafta sonu gerçekleşecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınava kısa süre kala, MSÜ sınav giriş belgelerini alacak olan adaylar, sınav belgesi çıktılarının nasıl olacağına yoğunlaştı. 2020 MSÜ sınav kılavuzunda sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarının olma zorunluluğu olduğu belirtiliyor.
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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
MSÜ 2020 sınav kılavuzunda şu bilgiler yer alıyor;
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.
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Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
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MSÜ SINAV BELGESİ NASIL SORGULANIR?
MSÜ sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.