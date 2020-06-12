Gündem Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 20:27 , 12 Haziran 2020 - 20:28

MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? 2020 MSÜ sınav yeri sorgulama

MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2020 MSÜ sınavına saatler kaldı. 14 Haziran pazar günü gerçekleşecek olan söz konusu sınavda, adaylar MSÜ sınav giriş belgesi olmadan sınav binalarına alınmayacak. MSÜ sınav yerleri ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenci TC kimlik numarası ve şifresi girilerek sorgulanacak. Sınava girecek adayların belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmesi gerekecek. İşte, ayrıntılar...