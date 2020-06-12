MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ 2020 sınavı ne zaman, saat kaçta?
MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Sınav 14 Haziran’da gerçekleştirilecek. Adayların sınava girerken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler arasında sınav giriş belgesi de yer alıyor. ÖSYM’nin resmi hesabı üzerinden T.C. kimlik numaranı ve şifreniz ile giriş yaparak belgenizi alabiliyorsunuz. İşte MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı ve detaylar…
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MSÜ ne zaman, saat kaçta sorusu ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran’da yapılacak. MSÜ 2020 yılında 14 Haziran’da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Peki MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MSÜ 2020 yılında 14 Haziran’da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
MSÜ sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.