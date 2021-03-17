MSÜ sınav giriş belgesi ekranı için gözler ÖSYM'de! 2021 MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir?
MSÜ sınav giriş belgesi ekranı için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Askeri üniversiteye girmek için başvurularını tamamlayan adaylar, MSÜ sınav yerleri sonrası sınav giriş belgelerine erişim sağlayacaklar. Adaylar 2021 MSÜ sınav yerlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sorgulayacaklar. Sınav yerlerine T.C kimlik numarası bilgisi ile ulaşılacak. İşte binlerce adayın merak ettiği 2021 MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı.
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2021 tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Adayların sınava girecekleri yer bilgisini de içeren MSÜ sınav giriş belgesi, sınav anında olması zorunlu tutulan belgelerden biri. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. İşte MSÜ sınavıyla ilgili son gelişmeler...
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 27 Ocak'ta başlayan başvurular 23 Şubat'ta sona ermişti. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.
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SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2021 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.
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DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birerstandart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevapsayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puanbulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standartsapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklıpuanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerekadayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır. Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.