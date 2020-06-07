MSÜ ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkartılır? MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için geri sayım başladı. Sınava kısa süre kala, ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ sınav giriş belgesi alma ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM'nin internet sitesinden alınacak olan MSÜ sınav giriş belgesi yazılı ile çıktı olarak alınacak. Adayların, bu belgelerini yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmesi gerekiyor.