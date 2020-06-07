MSÜ ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkartılır? MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı
MSÜ sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? MSÜ sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 14 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek olan 2020 MSÜ sınavı giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile alınacak. MSÜ sınav giriş belgelerinin üzerinde, adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayı fotoğrafı bulunacak. İşte, MSÜ sınav yeri sorgulama ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için geri sayım başladı. Sınava kısa süre kala, ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ sınav giriş belgesi alma ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM'nin internet sitesinden alınacak olan MSÜ sınav giriş belgesi yazılı ile çıktı olarak alınacak. Adayların, bu belgelerini yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmesi gerekiyor.
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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Sınav giriş belgesi yazılı ile çıktı olarak alınabilecek.
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
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Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.