MSÜ ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri hakkında açıklama

MSÜ 2022 yılında da heyecanla bekleniliyor. Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek isteyen öğrenciler her yıl sınav tarihini heyecanla bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile 2022 MSÜ tarihi belli oldu. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 13 Ocak’tan itibaren şubat ayında belirtilen tarihe kadar yapabilecekler.