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Haber Giriş: 13 Aralık 2021 - 11:42 | 

MSÜ ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri hakkında açıklama

MSÜ sınavı ile ilgili açıklama yapıldı. MSÜ sınav tarihi yayımlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bu takvime göre ocak ayında başlayacak. Yayımlanacak olan kılavuzla beraber sınav ücreti de belli olacak. Peki, MSÜ ne zaman yapılacak?

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MSÜ 2022 yılında da heyecanla bekleniliyor. Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek isteyen öğrenciler her yıl sınav tarihini heyecanla bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile 2022 MSÜ tarihi belli oldu. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 13 Ocak’tan itibaren şubat ayında belirtilen tarihe kadar yapabilecekler.
2MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ başvuruları 2022 yılında ocak ayında başlayacak. Başvurular 13 Ocak ve 9 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak.
3MSÜ SINAVI MART AYINDA

MSÜ SINAVI MART AYINDA

MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14’ünde erişime açılacak.
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