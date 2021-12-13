MSÜ ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri hakkında açıklama
MSÜ sınavı ile ilgili açıklama yapıldı. MSÜ sınav tarihi yayımlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bu takvime göre ocak ayında başlayacak. Yayımlanacak olan kılavuzla beraber sınav ücreti de belli olacak. Peki, MSÜ ne zaman yapılacak?
MSÜ 2022 yılında da heyecanla bekleniliyor. Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek isteyen öğrenciler her yıl sınav tarihini heyecanla bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile 2022 MSÜ tarihi belli oldu. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 13 Ocak’tan itibaren şubat ayında belirtilen tarihe kadar yapabilecekler.