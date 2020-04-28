MSÜ ne zaman 2020? MSÜ tercih ve sınav tarihi ÖSYM güncel takvim!
MSÜ ne zaman yapılacak? sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Normal zamanda bu yıl 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takviminin değişmesinin ardından, MSÜ sınav tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı hangi tarihe ertelendi? İşte, 2020 MSÜ sınav tarihi ve MSÜ sınav takvimiyle ilgili bazı bilgiler...
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi, korona virüsü önemle çalışmaları kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu sınavın tercih tarihlerinde de geçtiğimiz günlerde değişikliğe gidilmişti. Peş peşe açıklamalar gelirken, adayların sınav tarihiyle ilgili kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Peki, MSÜ ne zaman düzenlenecek? İşte, 2020 MSÜ sınavıyla ilgili ayrıntılar..
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MSÜ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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TERCİH TARİHLERİ ERTELENDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." açıklamasını yaptı.
13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2020 MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.
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SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.
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SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MSÜ sınav giriş yerlerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça ve ÖSYM'den açıklama gelmesi durumunda, tüm detayları haberimizde aktaracağız.