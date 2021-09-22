MSÜ MYO astsubay sonuçları açıklandı - Astsubay Meslek Yüksekokulları Öğrenci Yerleştirme Sonuç sorgulama

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçlarına çevirmişti. Beklenen haber, resmi adresten geldi ve MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.