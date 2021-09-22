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Haber Giriş: 22 Eylül 2021 - 11:48 | 

MSÜ MYO astsubay sonuçları açıklandı - Astsubay Meslek Yüksekokulları Öğrenci Yerleştirme Sonuç sorgulama

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçları için bekleyiş sona erdi. - Astsubay Meslek Yüksekokulları Öğrenci Yerleştirme Sonuçları https://msu.edu.tr/iadresinden sorgulama yaparak görüntülenebiliyor. İşte MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları Öğrenci Yerleştirme Sonuç sorgulama ekranı...

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1

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçlarına çevirmişti. Beklenen haber, resmi adresten geldi ve MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.

2MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

https://msu.edu.tr/myosonuclari adresine T.C no ve anne adı bilgisini giren adaylar, Astsubay Meslek Yüksekokulları Öğrenci Yerleştirme sonucuna ulaşabiliyor.

3

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında sınav sonuçlarını online platformdan kolayca görüntülenebiliyor.

YERLEŞTİRME SONUCU İÇİN TIKLAYIN

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