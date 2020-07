MSÜ mülakatları ne zaman 2020? Gözler MSÜ ikinci aşamalarında!

(c) Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3'de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 5 branşın 4'ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.



(ç) Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0' puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtiraz komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.



d) Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okuluna Başvuran ve Çağırılan Adaylar İçin) :



(a) Psikomotor Testi Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için uygulanacaktır.



(b) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.



(c) Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 100 puanın altında alan adaylarelenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek



Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır, varsa diğer okul tercihleri için seçim aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.



(ç) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.