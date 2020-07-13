MSÜ mülakatı için gerekli belgeler neler 2020? - MSÜ fiziki yeterlilik testi ve mülakat detayları ikinci aşamada belli oldu!
MSÜ 2020 ön başvuru sonuçları ve taban puanları MSB'den yapılan açıklamayla belli oldu. Ön başvuru sonuçlarını MSB personel temin sayfası üzerinden sorgulayacak olan adaylar, MSÜ mülakatlarına gerekli belgeleriyle katılım sağlayacak. Taban puan ve ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, Kara, Hava, Deniz Harp okulu bünyesinde eğitim görmek isteyen pek çok adayın gözü, mülakat ve fiziki yeterlilik testinin detaylarına çevrildi. Peki, MSÜ mülakatı için gerekli belgeler neler? İşte, MSÜ 2020 ikinci aşamayla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamayla Milli Savunma Üniversitesi ikinci aşama faaliyetlerinin detayları belli oldu. MSÜ seçim aşamasında, evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, psikomat testi, mülakat, fiziki yeterlilik testine adaylar tabi tutulacak. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda hazır bulunacak. İşte, MSÜ 2020 fiziki yeterlilik, mülakat tarihleri ve MSÜ mülakatları için getirilmesi gereken belgeler.
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MSÜ 2020 İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?
1. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. MSÜ fiziki yeterlilik testi ve mülakat detayları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenilecek.
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MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ GETİRİLECEK BELGELER
1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.
2. Sınav Çağrı Belgesi.
3. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.
4. MSÜ-2020 Sınav Sonuç Belgesi.
5. E-devlet şifresi.
6. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;
Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.
7. Muvafakat Yazısı;
Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.
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8. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi; Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.
9. Şehit / Gazi Belgesi; Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)
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10. Terhis Belgesi; 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarındagetirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecek işlemlerine devam edilmeyecektir.
11. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.
UYARI : Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.