Gündem Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 19:48 , 13 Temmuz 2020 - 19:51

MSÜ mülakatı için gerekli belgeler neler 2020? - MSÜ fiziki yeterlilik testi ve mülakat detayları ikinci aşamada belli oldu!

MSÜ 2020 ön başvuru sonuçları ve taban puanları MSB'den yapılan açıklamayla belli oldu. Ön başvuru sonuçlarını MSB personel temin sayfası üzerinden sorgulayacak olan adaylar, MSÜ mülakatlarına gerekli belgeleriyle katılım sağlayacak. Taban puan ve ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, Kara, Hava, Deniz Harp okulu bünyesinde eğitim görmek isteyen pek çok adayın gözü, mülakat ve fiziki yeterlilik testinin detaylarına çevrildi. Peki, MSÜ mülakatı için gerekli belgeler neler? İşte, MSÜ 2020 ikinci aşamayla ilgili ayrıntılı bilgiler.