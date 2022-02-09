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MSÜ geç başvuruları ne zaman? 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM açıkladı

#MSÜ#Ösym#Sınav

MSÜ geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuru işlemleri 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri olarak belirlendi. Verilen süre içerisinde başvurularını yapamayan adaylar, MSÜ geç başvuru gününde sınav ücretini yatırarak müracaatlarını tamamlayacaklar. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek. Peki, MSÜ geç başvuruları ne zaman? İşte, 2022 MSÜ geç başvuru tarihi hakkında bilgiler.

1/5MSÜ geç başvuruları ne zaman 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar ÖSYM açıkladı

2022 MSÜ geç başvuru sınav ücreti ve tarihi, askeri üniversitelere hazırlanan adayların odaklandığı konulardan oldu. 27 Mart’ta yapılacak MSÜ başvurularının son günü ile birlikte geç başvuru tarihine gözler çevrildi. MSÜ geç başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da  ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Geç başvurular 22 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

2/5MSÜ GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN

MSÜ GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 MSÜ geç başvuru tarihi sınav kılavuzunda açıklandı. Yayınlanan kılavuza göre geç başvurular 22 Şubat olacak. 130,00 TL olarak belirlenen sınav ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

3/5MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

MSÜ başvuru ücreti 130,00 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (22 Şubat 2022 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

4/5MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

5/5MSÜ geç başvuruları ne zaman 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar ÖSYM açıkladı

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

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#MSÜ#Ösym#Sınav