MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav ücretinin yatırılacağı banka bilgileri

MSÜ geç başvurularının nasıl yapılacağı adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geç başvuruları 22 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. 27 Mart’ta yapılacak MSÜ sınavının 130,00 TL olarak belirlenen sınav ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. MSÜ geç başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleşecek.