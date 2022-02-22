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MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav ücretinin yatırılacağı banka bilgileri

#MSÜ#Ösym#Sınav

MSÜ geç başvuru ücreti için gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuru işlemlerinin 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihlerinde alınmasının ardından geç başvuru tarihleri gündeme geldi. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar 2022 MSÜ geç başvuru işlemlerini bugün sınav ücretini yatırarak gerçekleştirecekler. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ücret geç başvuru gününde saat 23.59’a kadar ödenecek. Peki, MSÜ geç başvurusu nasıl yapılır? İşte, MSÜ geç başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar.

1/5MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar MSÜ geç başvurusu nasıl yapılır ÖSYM sınav ücretinin yatırılacağı banka bilgileri

MSÜ geç başvurularının nasıl yapılacağı adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geç başvuruları 22 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. 27 Mart’ta yapılacak MSÜ sınavının 130,00 TL olarak belirlenen sınav ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. MSÜ geç başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da  ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleşecek.

2/5MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Normal başvuru zamanında MSÜ başvuru ücreti 130,00 TL olarak belirlenmişti. Sınav ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

3/5MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (22 Şubat 2022 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yüzde 50 artırımlı ödenmelidir.

4/5GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATACAK

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATACAK?

Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.

5/5MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar MSÜ geç başvurusu nasıl yapılır ÖSYM sınav ücretinin yatırılacağı banka bilgileri

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

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