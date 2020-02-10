MSÜ başvurusu ve para yatırma işlemleri nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurusu ve para yatırma işlemi için artık geri sayım başladı. 7 Ocak tarihinde başlayan MSÜ başvurusu, 10 Şubat tarihinde sona erecek. MSÜ para yatırma işlemi ise 11 Şubat tarihinde son bulacak. Astsubay ya da subay olmak isteyen gençlerin müracaatta bulunacağı MSÜ başvurusu için ücret ise 100 TL olacak. Peki, MSÜ para yatırma işlemi nasıl yapılır? İşte, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuru süreci hakkında bazı bilgiler
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bu yıl da astsubay ve subay yetiştirilmesi öğrenci alımına devam ediyor. MSÜ başvuru işlemi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tamamlanacak. Başvuruda bulunacak olan adaylar, MSÜ para yatırma işlemini ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden de yapabilecek. Peki, MSÜ başvurusu ve para yatırma işlemi nasıl yapılır? İşte, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemi ve para yatırma işlemleri hakkında detaylı bilgilerMSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MSÜ başvurusu sonrasında para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan öğrenciler, bu aşamayı tamamladıktan sonra 29 Mart 2020 tarihine kadar 100 lira olan MSÜ başvuru ücreti ödemesini gerçekleştirecek. 'Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir' yazısının ardından ücret ödemeleri ile birlikte MSÜ başvuru işlemini tamamlayacak olan öğrenciler, bu aşamalarda E-Okul üzerindeki bilgilerinin güncel olduğuna da emin olacak. Bilgileri eski olan mezun adaylar Milli Eğitim Müdürlüklerine, son sınıf öğrencileri ise kendi okullarına başvuracak.
MSÜ başvurusu için öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı adı ve şifresine sahip olmak gerekecek.
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracak.
Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki kimlik belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak:
*Nüfus cüzdanı *T.C. Kimlik Kartı *Geçerlilik süresi dolmamış pasaport
7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında 2020-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (25 Şubat 2020 tarihinde) 2020-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (25 Şubat 2020 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.
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Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.
Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır: Türkçe (40 soru)
Sosyal Bilimler
Tarih (5 soru)
Coğrafya (5 soru)
Felsefe (5 soru)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)
Temel Matematik (40 soru)
Fen Bilimleri
Fizik (7 soru)
Kimya (7 soru)
Biyoloji (6 soru)
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FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NASIL YAPILIR?
Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, barfiks, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu branşlarında yapılır.
Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vb.) getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendilerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Yine de kurumumuza verilmek üzere Aile Hekimi/Sağlık kurumundan alınmış olan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.
Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan tamamlamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.
Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden itiraz komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtiraz komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.
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FİZİKİ MÜLAKAT SONRASI SAĞLIK MUAYENESİ YAPILACAK
Mülakatta başarılı olan adaylar sınav merkezi tarafından, belirlenmiş hastanelere “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”ne uygun şekilde, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla, sevk edilir.
(2) Hava Harp Okuluna müracaat eden adaylar “Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” sağlık raporunu almak üzere sevk edilir.
(3) “Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir.” kararlı rapor alan HHO adaylarının Hava Harp Okulu adaylıkları sonlandırılacak (Hava KuvvetleriKomutanlığı namına KHO’da okutulacak İstihkâm sınıfı Hariç), ÖSU’ya tefrik edilmeyeceklerdir. Bu şekilde rapor alan adayların diğer okul tercihleri var ise diğer okullar için adaylıkları devam edecektir.