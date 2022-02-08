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MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte MSÜ sınavı 2022 son başvuru tarihi ve ücreti

#MSÜ#Msü Başvuru#Msü Son Başvuru Tarihi

MSÜ başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. MSÜ 2022 sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile detaylar netleşti. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 13 Ocak’ta başladı. Sınav 27 Mart tarihinde düzenlenecek. Peki, MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? İşte MSÜ sınavı başvuruları ve ücreti hakkında bilgiler

1/4MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor İşte MSÜ sınavı 2022 son başvuru tarihi ve ücreti

MSÜ son başvuru tarihi için geri sayım başladı. MSÜ sınavı başvuruları 9 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. Sınavı ise 27 Mart’ta saat 10:15’te yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak. MSÜ başvuru ücreti 130 TL olacak. Geç başvuru günü ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

2/4MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları (09 Şubat 2022) saat 23.59’da sona erecek.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/4MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

4/4MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor İşte MSÜ sınavı 2022 son başvuru tarihi ve ücreti

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

 

 

 

 

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