MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 MSÜ hakkında ayrıntılar
'2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı, askeri öğrenci adayları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Söz konusu sınava katılım planlayan vatandaşlar, başvuru tarihleri için araştırmalarına hız verdi. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2021 MSÜ hakkında ayrıntılar...
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2021 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Her yıl askeri öğrenci belirlemek amacıyla yapılan 2021 MSÜ sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı.
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2021 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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SINAV NASIL YAPILIYOR?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.