MSÜ BAŞVURULARI başladı mı? MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM duyurular ekranında
MSÜ başvuruları 2022 yılında ocak ayında başlayacak. Başvurular 13 Ocak ve 9 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak. Milli Savunma Üniversitesi (2022 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular, ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Sürecin detaylarının belli olacağı MSÜ başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM duyurular ekranında. Peki, MSÜ başvuru ekranı açıldı mı? MSÜ sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) için başvuru tarihleri ve sınav takvimi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Takvim doğrultusunda MSÜ başvuruları 13 Ocak itibariyle başlatılacak. Başvuru süreci ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-MSÜ kılavuzuyla paylaşılacak. Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Sınava katılım sağlayacak olan adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 9 Şubat'a kadar gerçekleştirmesi, başvuru ücretini de belirtilen tarihe kadar yatırması gerekiyor.
MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlatılacak. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.