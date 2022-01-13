MSÜ BAŞVURULARI başladı mı? MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM duyurular ekranında

Sınava katılım sağlayacak olan adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 9 Şubat'a kadar gerçekleştirmesi, başvuru ücretini de belirtilen tarihe kadar yatırması gerekiyor.