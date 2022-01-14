MSÜ başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte MSÜ 2022 sınav ücreti

MSÜ başvuru ücreti 2022 sınavına girmek isteyenler tarafından merak ediliyor. MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 9 Şubat’a kadar tamamlayacaklar. MSÜ sınavı başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adaylar ücreti internet aracılığıyla veya kılavuz içerisinde belirtilen bankaların şubelerine yatırabilecekler.
MSÜ başvuru ücreti 130 TL olacak. Geç başvuru günü ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.
Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.
Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.